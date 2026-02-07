Maharashtra Police Bharti: महाराष्ट्र में पुलिस की बड़ी भर्ती, 16 फरवरी से शुरू होगी फिजिकल टेस्ट, चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए खास निर्देश

(Photo Credits ANI)

Maharashtra Police Bharti: खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है. राज्य पुलिस बल में बड़े पैमाने पर जारी भर्ती प्रक्रिया के तहत मैदानी चाचणी (Ground Test) की तारीख घोषित कर दी गई है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 फरवरी 2026 से शुरू होगी. पुणे शहर पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए एडमिट कार्ड (Hall Ticket) भी जारी किए जा रहे हैं.

पुणे शहर पुलिस दल में पुलिस कांस्टेबल, चालक और पुलिस बैंड्समैन जैसे कुल 1,633 पदों पर भर्ती की जानी है. इस भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है, क्योंकि केवल पुणे शहर के लिए ही लगभग 1 लाख 39 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. यह भी पढ़े: Maharashtra Police Bharti 2025: 15 हजार पदों पर बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

पारदर्शिता के लिए 'RFID' और CCTV का पहरा

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शक बनाने के लिए इस बार पुलिस प्रशासन ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. पुणे पुलिस आयुक्त के अनुसार, मैदानी चाचणी के दौरान 'आरएफआईडी' (RFID - Radio Frequency Identification) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

सटीक समय: उम्मीदवारों के पैरों में चिप बांधी जाएगी, जिससे उनके दौड़ने का सटीक समय रिकॉर्ड होगा और मानवीय गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी.

निगरानी: पूरे मैदान को सीसीटीवी कैमरों की जद में रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार या फर्जीवाड़े को रोका जा सके.

मैदान: पुणे में यह परीक्षण पुलिस मुख्यालय और राज्य राखीव पुलिस बल (SRPF) के गट क्रमांक 2 के मैदानों पर आयोजित किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया और अंक विभाजन

पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में विभाजित है. सबसे पहले शारीरिक परीक्षण (Physical Test) होगा, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

शारीरिक परीक्षण (100 अंक): इसमें 1600 मीटर दौड़ (पुरुष), 800 मीटर दौड़ (महिला), 100 मीटर स्प्रिंट और गोला फेंक शामिल है. अर्हता: उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. लिखित परीक्षा: शारीरिक परीक्षण में सफल होने वाले उम्मीदवारों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें. परीक्षा केंद्र पर जाते समय उम्मीदवारों को अपने साथ मूल दस्तावेज (Original Documents), जैसे 10वीं-12वीं की मार्कशीट, अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) और पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है.

महाराष्ट्र के अन्य जिलों जैसे मुंबई, ठाणे और नागपुर में भी भर्ती की प्रक्रिया इसी अवधि के आसपास शुरू होने वाली है. पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी और उम्मीदवारों को किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आने की चेतावनी दी गई है.