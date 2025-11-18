Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली के दो स्कूलों और तीन अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 18 नवंबर : देश की राजधानी दिल्ली के दो स्कूलों और तीन अदालतों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जानकारी के अनुसार, द्वारका स्थित एक सीआरपीएफ स्कूल और प्रशांत विहार स्थित एक अन्य स्कूल (जिसके पास पिछले साल एक विस्फोट हुआ था) को धमकी भरे ईमेल मिले हैं. इसके अलावा, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को भी धमकियां मिली हैं.

साकेत बार एसोसिएशन के सचिव अनिल बसोया ने कहा कि सुरक्षा कारणों से अगले 2 घंटे के लिए अदालती कामकाज स्थगित है. लंच के बाद कार्यवाही शुरू होगी. शांत रहें, सहयोग करें और भीड़भाड़ से बचें. सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी, अग्निशमन विभाग की टीमों और बम निरोधक दस्तों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छात्रों और अधिकारियों को बाहर निकाला. सभी घटनास्थलों पर मौजूद पुलिस ने कहा कि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. अधिकारी अभी भी सभी स्थलों और ईमेल के स्रोत की जांच कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : Delhi: लोधी कॉलोनी पुलिस की मुस्तैदी, बारापुला फ्लाईओवर पर तीन अपराधी गिरफ्तार, दो देसी कट्टे-छह कारतूस बरामद

अधिकारियों ने कहा कि ये स्कूल प्रशांत विहार और द्वारका में स्थित हैं और बम की धमकी वाले कॉल सुबह करीब 9 बजे आए थे. हमने दोनों स्कूलों में गहन जांच की और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. धमकी भरे ईमेल को एक अफवाह घोषित कर दिया गया है. स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

बता दें कि धमकियों का यह सिलसिला पिछले ईमेल के कई दिनों बाद आया है, लेकिन जब शहर भर के कई स्कूलों को ऐसे संदेश मिले, तो पुलिस ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है. ये धमकियां दिल्ली विस्फोट के कुछ ही दिनों बाद आई हैं, जिसमें एक हुंडई आई20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे.