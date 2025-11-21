J&K Terror Hideout: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन! आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद

Photo- @kntnewsagency/X

Kupwara Terror Hideout: उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया. इस अभियान में सीआरपीएफ, एसओजी और सेना की राजपूताना राइफल्स की टीमों ने मिलकर कार्रवाई की. इलाके में आतंकी गतिविधियों की पक्की जानकारी मिलने के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था.

ठिकाने से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला

सर्च के दौरान सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद मिला. बरामद सामग्री में दो MP4 राइफलें, दो पिस्टल, दो ग्रेनेड और 43 राउंड गोलियां शामिल हैं. सुरक्षाबलों ने मौके पर ही ठिकाने को नष्ट कर दिया है और जब्त किए गए हथियारों की फॉरेंसिक व बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यह बरामदगी बताती है कि आतंकी मॉड्यूल सर्दियों से पहले फिर सक्रिय होने की कोशिश में लगे हुए हैं.

सीमा पार से घुसपैठ बढ़ने की आशंका

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सर्दियों से पहले घुसपैठ बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए आतंकी संगठन घाटी में अपने नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. बरामद हथियार इसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं. इलाके को घेरकर तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है ताकि इस ठिकाने से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके.

जांच जारी, किसी की गिरफ्तारी नहीं

फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. सुरक्षाबल आस-पास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह हथियार किस चैनल से घाटी तक पहुंचे और इस मॉड्यूल को कौन चला रहा था.