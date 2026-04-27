ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर: जनगणना ड्यूटी पर तैनात दो शिक्षकों की सनस्ट्रोक से मौत, विभाग पर दबाव के आरोप

ओडिशा में लू लगने से मौत (Photo Credits: ANI)

भुवनेश्वर, 27 अप्रैल: ओडिशा (Odisha) में भीषण गर्मी (Scorching Heat) और लू (Heatstroke) का प्रकोप जानलेवा साबित हो रहा है. राज्य के मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिलों (Mayurbhanj and Sundargarh Districts) में जनगणना (Census) ड्यूटी पर तैनात दो स्कूल शिक्षकों की पिछले 48 घंटों के भीतर मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, दोनों शिक्षकों की मृत्यु का प्राथमिक कारण 'सनस्ट्रोक' (Sunstroke) माना जा रहा है. गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. इस महीने राज्य में जनगणना कार्य से जुड़े कर्मियों की मौत की यह तीसरी घटना है. यह भी पढ़ें: ‘जेब में प्याज रखिए, गर्मी गायब’: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 'देसी जुगाड़' सोशल मीडिया पर वायरल

ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत

पहली घटना सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया ब्लॉक की है, जहां जरदा सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक अनुराग एक्का शनिवार को फील्डवर्क के दौरान बीमार पड़ गए. उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.

दूसरी घटना रविवार शाम मयूरभंज जिले में हुई. बैद्यनाथ हाई स्कूल के शिक्षक राजकपूर हेंब्रम डोर-टू-डोर सर्वे कर घर लौटे थे, जहां वे बेहोश हो गए. बारीपदा के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. हेंब्रम को तीन गांवों में गणना का कार्य सौंपा गया था.

काम के दबाव के गंभीर आरोप

मृतकों के परिजनों ने प्रशासन और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. राजकपूर हेंब्रम के रिश्तेदारों का आरोप है कि उन्होंने अस्वस्थ महसूस होने की जानकारी अपने सहकर्मियों को दी थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से फील्डवर्क जारी रखने का कथित दबाव था. स्कूल के सहयोगियों ने भी पुष्टि की है कि ड्यूटी से लौटने के बाद हेंब्रम ने अत्यधिक शारीरिक कष्ट की शिकायत की थी.

सरकार की प्रतिक्रिया और सुरक्षा नियम

विशेष राहत आयुक्त (SRC) के कार्यालय ने बताया है कि जिला कलेक्टर इन घटनाओं की जांच कर रहे हैं. मौत के सटीक कारणों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी.

बढ़ते तापमान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने पहले ही जनगणना कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी. इन नियमों के तहत:

सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच बाहरी फील्डवर्क पर रोक है.

कर्मचारियों को साथ में ओआरएस (ORS) रखने और पर्याप्त पानी पीने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Heatwave In India: भीषण गर्मी के बीच गिग वर्कर्स फेडरेशन ने श्रम मंत्रालय को लिखा पत्र, ऐप-आधारित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपायों की मांग की

भीषण गर्मी का क्षेत्रीय प्रभाव

ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में भीषण लू (Heatwave) की चपेट में है. घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, जिससे फ्रंटलाइन वर्कर जोखिम में हैं. शिक्षक संघों ने सरकार से मांग की है कि अत्यधिक गर्मी वाले महीनों में जनगणना जैसी गतिविधियों के समय की समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.