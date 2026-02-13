Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? 2026 में बदल गई है प्रक्रिया, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खुला रास्ता

आयुष्मान कार्ड (Photo Credits: Instagram/@healthminmp)

How To Download Ayushman Card Online: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (National Health Authority) (NHA) ने साल 2026 में आयुष्मान भारत (PM-JAY) (Ayushman Bharat (PM-JAY) कार्ड तक डिजिटल पहुंच को और अधिक सरल बना दिया है. अब लाभार्थी बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे सीधे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से अपना स्वास्थ्य कार्ड (Health Card) डाउनलोड (Download) कर सकते हैं. विशेष रूप से, योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किए जाने के बाद, यह डिजिटल 'गोल्डन कार्ड' (Golden Card) कैशलेस इलाज के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है. यह भी पढ़ें: Ayushman Card Delhi: खुशखबरी! दिल्ली में आयुष्मान कार्ड से मिलेगा मुफ्त इलाज, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी डिटेल

ऑनलाइन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए अब आपको केवल भौतिक वितरण (Physical Distribution) पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। NHA के आधिकारिक 'बेनिफिशियरी पोर्टल' के माध्यम से आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल nha.gov.in पर विजिट करें.

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल nha.gov.in पर विजिट करें. लॉगिन करें: 'Beneficiary' विकल्प चुनें और अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें.

'Beneficiary' विकल्प चुनें और अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें. OTP वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए लॉगिन को सत्यापित करें.

आपके मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए लॉगिन को सत्यापित करें. विवरण चुनें: अपना राज्य, योजना (PMJAY) और जिले का चयन करें.

अपना राज्य, योजना (PMJAY) और जिले का चयन करें. सर्च करें: आधार नंबर, राशन कार्ड (फैमिली आईडी) या PMJAY आईडी का उपयोग करके अपना विवरण खोजें.

आधार नंबर, राशन कार्ड (फैमिली आईडी) या PMJAY आईडी का उपयोग करके अपना विवरण खोजें. डाउनलोड: नाम सामने आने पर 'Download Card' आइकन पर क्लिक करें और अंतिम आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करें.

आयुष्मान मोबाइल ऐप का उपयोग

यदि आप मोबाइल यूजर हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से 'Ayushman App' डाउनलोड कर सकते हैं. यह ऐप उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि इसमें 'फेस-ऑथ' (Face-Auth) या फिंगरप्रिंट स्कैन के जरिए पहचान सत्यापित करने की सुविधा दी गई है. ऑथेंटिकेशन के बाद, कार्ड का डिजिटल संस्करण एक सुरक्षित QR कोड के साथ दिखाई देगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

डाउनलोड प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आपके पास निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

आधार कार्ड: पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मुख्य दस्तावेज.

पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मुख्य दस्तावेज. लिंक मोबाइल नंबर: लॉगिन और डाउनलोड के दौरान OTP प्राप्त करने के लिए.

लॉगिन और डाउनलोड के दौरान OTP प्राप्त करने के लिए. राशन कार्ड / फैमिली आईडी: SECC डेटाबेस में परिवार के पात्रता रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए.

डिजिटल कॉपी पास रखना क्यों है जरूरी?

किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में, अस्पताल के 'आरोग्य मित्र' आपके डिजिटल कार्ड के QR कोड को स्कैन करके कैशलेस भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर सकते हैं. 2026 के नए संस्करण में इस कार्ड को ABHA (Ayushman Bharat Health Account) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो आपके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

यदि आपको डाउनलोड के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 14555 पर संपर्क किया जा सकता है.