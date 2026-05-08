WBBSE 10th Result 2026 Declared: पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित, Madhyamik परीक्षा के नतीजे जारी; जानें कैसे चेक करें मार्कशीट और टॉपर्स की लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 8 मई: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (West Bengal Board of Secondary Education) (WBBSE) ने आज आधिकारिक तौर पर माध्यमिक (कक्षा 10) परीक्षा 2026 के परिणामों की घोषणा कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों, wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर अपनी डिजिटल मार्कशीट (Digital Marksheet) देख सकते हैं. बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली (Ramanuj Ganguly) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिणामों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन और इस साल की मेरिट लिस्ट का विवरण साझा किया. यह भी पढ़ें: SSC Result 2026 Declared: महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित, वेबसाइट क्रैश होने पर अपनाएं ये 3 वैकल्पिक तरीके, तुरंत चेक करें मार्क्स

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

लाखों छात्रों द्वारा एक साथ वेबसाइट एक्सेस करने के कारण होने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए बोर्ड ने कई सर्वर सक्रिय किए हैं. छात्र निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट wb.gov.in पर जाएं.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. स्टेप 2: होमपेज पर "Madhyamik Pariksha (S.E.) Results- Year 2026" लिंक पर क्लिक करें.

होमपेज पर "Madhyamik Pariksha (S.E.) Results- Year 2026" लिंक पर क्लिक करें. स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें. स्टेप 4: विवरण जमा (Submit) करें, आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

विवरण जमा (Submit) करें, आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. स्टेप 5: भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें.

टॉपर्स लिस्ट और मेरिट प्रदर्शन

इस वर्ष बोर्ड ने शीर्ष दस रैंक धारकों की एक विस्तृत मेरिट लिस्ट जारी की है. आंकड़ों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण दोनों जिलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है. ऐतिहासिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले पूर्व मेदिनीपुर और कालिंपोंग जैसे जिलों ने इस बार भी अपनी सफलता की दर बरकरार रखी है. टॉपर्स के नाम, उनके अंक और स्कूल से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है. राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को आने वाले दिनों में सम्मानित किया जाएगा.

मुख्य आंकड़े और पास प्रतिशत

2026 की माध्यमिक परीक्षाओं के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में उत्तीर्ण प्रतिशत स्थिर रहा है. बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष भी छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक रही है और कई जिलों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. उत्कृष्ट (AA) और बहुत अच्छे (A+) ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में साझा की जाएगी.

मार्कशीट वितरण और पुनर्मूल्यांकन

यद्यपि डिजिटल परिणाम तत्काल उपलब्ध हैं, लेकिन मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. छात्र कल से अपने स्कूल प्रमुखों से संपर्क कर मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं.

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड 'पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी' (PPS) और 'पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू' (PPR) की सुविधा प्रदान करेगा। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन परिणाम की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा.