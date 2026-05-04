Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु चुनाव परिणाम में कोलाथुर सीट से सीएम स्टालिन आगे, रुझानों में DMK गठबंधन को बढ़त

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Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. शुरुआती रुझानों में राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके (DMK) प्रमुख एम.के. स्टालिन अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से आगे चल रहे हैं. डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ईवीएम के शुरुआती आंकड़ों में डीएमके गठबंधन राज्य की कई महत्वपूर्ण सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

कोलाथुर में स्टालिन का दबदबा कायम

चेन्नई जिले की कोलाथुर सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यहां से लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं. शुरुआती राउंड की गिनती में स्टालिन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके (AIADMK) के उम्मीदवार पर अच्छी बढ़त बना ली है. कोलाथुर को डीएमके का मजबूत गढ़ माना जाता है और रुझान इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं. यह भी पढ़े: असम चुनाव परिणाम 2026: शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त, क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंत बिस्वा सरमा?

डीएमके और एआईएडीएमके में सीधी टक्कर

राज्य स्तर पर चुनावी रुझानों की बात करें तो सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन (SPA) बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ता दिख रहा है. हालांकि, विपक्षी एआईएडीएमके गठबंधन भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी टक्कर दे रहा है. भाजपा और अभिनेता विजय की नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के प्रदर्शन पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर है.

चुनावी समीकरण और मुख्य मुद्दे

इस बार का चुनाव मुख्य रूप से स्टालिन सरकार के पिछले पांच साल के कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं और 'द्रविड़ मॉडल' बनाम विपक्षी गठबंधन के वादों के बीच रहा है. राज्य में 23 अप्रैल को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया पूरी की जा सके.

आगे की राह

मतगणना के राउंड जैसे-जैसे बढ़ेंगे, स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी. यदि रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो एम.के. स्टालिन के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा. चेन्नई और आसपास के शहरी इलाकों में डीएमके का प्रदर्शन अब तक काफी बेहतर नजर आ रहा है.

दोपहर तक तमिलनाडु की अगली सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ होने की संभावना है.