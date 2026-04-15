CBSE 10th Result 2026 Update: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, डिजिलॉकर और उमंग समेत इन विकल्पों से एक क्लिक में चेक करें परिणाम

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CBSE 10th Result 2026 Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं की प्रथम चरण (Phase 1) की परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है. बोर्ड ने अभी तक परिणाम की सटीक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक संकेतों के अनुसार, नतीजे अप्रैल के मध्य तक कभी भी घोषित किए जा सकते हैं. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कहां और कैसे चेक करें अपना परिणाम

बोर्ड की ओर से परिणाम जारी होने के बाद, छात्र निम्नलिखित आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे:

आधिकारिक वेबसाइट: results.cbse.nic.in या cbse.gov.in

डिजिलॉकर (DigiLocker): छात्र अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग-इन करके मार्कशीट सुरक्षित कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपना अकाउंट पहले से तैयार रखें।

उमंग ऐप (UMANG App): छात्र इस सरकारी ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

नई परीक्षा प्रणाली और दूसरे चरण के अवसर

इस वर्ष CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत परीक्षाओं को दो चरणों में विभाजित किया है। 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित पहली परीक्षा अनिवार्य थी, जबकि दूसरी (वैकल्पिक) परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

सुधार का अवसर: जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे अधिकतम 3 विषयों में दूसरी परीक्षा दे सकते हैं.

कंपार्टमेंट श्रेणी: जो छात्र प्रथम चरण की परीक्षा में दो विषयों में फेल हुए हैं, उन्हें कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है और वे मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, तीन या उससे अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को 2027 की मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।

परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के आंकड़े

CBSE के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में कुल 25,08,319 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं शामिल हैं। ये परीक्षाएं देशभर के 8,075 केंद्रों पर 83 विषयों के लिए आयोजित की गई थीं.

रिजल्ट देखने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र इन सरल चरणों का पालन करें: