Andhra Pradesh Inter Results 2026 Update: छात्रों का इंतजार खत्म! आज सुबह 10:30 बजे जारी हो सकते हैं आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट 1st और 2nd ईयर के नतीजे, ऐसे करें परिणाम चेक

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Andhra Pradesh Inter Results 2026 Update: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BIEAP) आज, 15 अप्रैल 2026 को इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर रहा है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, परिणाम आज सुबह 10:30 बजे जारी किए जाएंगे. मार्च 2026 में आयोजित इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन (IPE) में शामिल होने वाले लाखों छात्र अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक पोर्टल resultsbie.ap.gov.in पर जाकर अपने हॉल टिकट नंबर और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ देख सकेंगे.

परीक्षा में भागीदारी का डिटेल्स

इस वर्ष की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 23 फरवरी से 24 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा के लिए कुल 10.57 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था. आंकड़ों के अनुसार, प्रथम वर्ष की परीक्षा में 5.31 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, जबकि 5.26 लाख से अधिक छात्रों ने द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी थी. बोर्ड द्वारा दोनों वर्षों के परिणाम एक साथ जारी किए जा रहे हैं.

वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के दौरान छात्रों को असुविधा न हो, इसके लिए बोर्ड ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. छात्र निम्नलिखित तरीकों से अपने अंक देख सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: resultsbie.ap.gov.in या bie.ap.gov.in पर जाएं और अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें.

व्हाट्सएप सेवा: 'Mana Mitra' व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए 9552300009 नंबर पर "Hi" लिखकर भेजें और निर्देशों का पालन करें.

मार्क मेमो की जांच और आगे की प्रक्रिया

डाउनलोड की गई प्रोविजनल मार्क मेमो में छात्र का नाम, हॉल टिकट नंबर, विषय-वार अंक, कुल स्कोर, ग्रेड और उत्तीर्ण स्थिति स्पष्ट रूप से दी गई होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मार्क मेमो में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सत्यापित कर लें. हालांकि यह ऑनलाइन दस्तावेज़ तत्काल प्रवेश प्रक्रिया के लिए मान्य है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र (Original Certificates) बाद में संबंधित कॉलेजों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे.

रीकाउंटिंग और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं

जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे प्रति विषय निर्धारित शुल्क का भुगतान करके रीकाउंटिंग (पुनर्गणना) के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह प्रक्रिया अप्रैल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, जो छात्र किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, और अपने स्कोर में सुधार करने के इच्छुक छात्रों के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं उपलब्ध होंगी. विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा.