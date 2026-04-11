Telangana TS Class 11-12 Result 2026 Update: तेलंगाना इंटरमीडिएट 11वीं-12वीं के नतीजे आज हो सकते हैं जारी, tgbie.cgg.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

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Telangana TS Class 11-12 Result 2026 Update: तेलंगाना राज्य बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) आज, 11 अप्रैल 2026 को इंटरमीडिएट प्रथम (कक्षा 11) और द्वितीय वर्ष (कक्षा 12) के परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक आधिकारिक समय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार, परिणाम आज दिन में घोषित होने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल हुए करीब 9.9 लाख छात्र अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।

परिणाम कैसे देखें

परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपने मार्क्स मेमो डाउनलोड कर सकते हैं: यह भी पढ़े: UP Board Result 2026: 15 अप्रैल के बाद जारी हो सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे, जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

tgbie.cgg.gov.in

tgbienew.cgg.gov.in

results.cgg.gov.in

चेक करने की प्रक्रिया:

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर 'IPE 2026 Results' लिंक पर क्लिक करें.

अपने कक्षा (प्रथम या द्वितीय वर्ष) का चयन करें।

अपना हॉल टिकट नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें.

'सबमिट' बटन दबाएं। आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

परीक्षा और पासिंग मार्क्स से जुड़ी जानकारी

तेलंगाना बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 25 फरवरी से 17 मार्च 2026 के बीच और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की थीं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.

जो छात्र किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बोर्ड बाद में सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें और केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर रखें.