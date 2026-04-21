Earthquake In Manipur: मणिपुर के कामजोंग में सुबह तड़के भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता; किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

Earthquake In Manipur: मणिपुर के कामजोंग जिले में मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) की सुबह तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 दर्ज की गई है. भूकंप का समय सुबह 05:59 बजे बताया गया है. झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए.
जान-माल के नुकसान की खबर नहीं
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस भूकंप से अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय अधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट मांगी गई है. भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 62 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके कारण झटके काफी दूर तक महसूस किए गए. यह भी पढ़े: Earthquake In Japan: जापान में भूकंप के झटके, 7.5 की तीव्रता से कांपा सानरिकू तट; सुनामी की चेतावनी जारी
भूकंप का केंद्र और तीव्रता
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक:
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समय: सुबह 05:59:33 (IST)
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तीव्रता: 5.2 मैग्नीट्यूड
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स्थान: कामजोंग, मणिपुर
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गहराई: 62 किलोमीटर
क्षेत्र में हाई अलर्ट और सावधानी
मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत का बड़ा हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zone V) में आता है, जो बेहद संवेदनशील माना जाता है. विशेषज्ञों ने आने वाले कुछ घंटों में हल्के 'आफ्टरशॉक्स' (भूकंप के बाद के झटके) की संभावना जताई है. निवासियों को सलाह दी गई है कि वे पुरानी या कमजोर इमारतों से दूर रहें और सावधानी बरतें.
एक दिन पहले जापान में भी आया था भूकंप
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सोमवार को जापान के उत्तर-पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था. वहां इवाते प्रान्त के कुजी बंदरगाह पर 80 सेंटीमीटर तक की सुनामी की लहरें देखी गईं. हालांकि, मणिपुर के भूकंप का जापान की घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूगर्भीय सक्रियता ने चिंता बढ़ा दी है.