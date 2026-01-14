Mumbai Local Train Update: नए साल पर मुंबईकरों को CR का बड़ा तोहफा, 26 जनवरी से हार्बर लाइन पर फिर दौड़ेंगी AC लोकल ट्रेनें, चेक टाइम

(Photo Credits ANI)

मुंबई: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में एक बड़ा सुधार होने जा रहा है. हार्बर लाइन (Harbour Line) पर दैनिक यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए नए साल पर राहत की खबर है कि आगामी 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) से इस रूट पर एयर-कंडीशन्ड (AC) लोकल ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने जा रही है. लंबे समय से इस सुविधा का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है.

अभी तक CR और WR लाइन पर चल रही थी AC ट्रेन

वर्तमान में एसी लोकल सेवाएं केवल पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे की मेन लाइन पर ही उपलब्ध थीं. हार्बर लाइन पर साल 2021 में इन्हें शुरू किया गया था, लेकिन कम मांग के कारण बाद में वापस ले लिया गया था. अब यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इसे पुनर्जीवित करने का फैसला किया है. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: सेंट्रल रेलवे का तोहफा! नए साल की पूर्व संध्या पर चलाएगी मुंबई लोकल की चार स्पेशल ट्रेनें

CSMT से पनवेल के बीच चलेंगी 14 सेवाएं

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह एसी लोकल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और पनवेल के बीच संचालित होगी। यह सेवा सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहेगी. इस रूट पर प्रतिदिन कुल 14 एसी सेवाएं चलाई जाएंगी, जिनमें 7 सेवाएं अप दिशा (पनवेल से CSMT) और 7 सेवाएं डाउन दिशा (CSMT से पनवेल) में होंगी.

नया रैक और रूट की जानकारी

हार्बर लाइन पर तैनात की जाने वाली यह एसी लोकल ट्रेन चेन्नई में निर्मित एक नया रैक है, जिसे हाल ही में मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में शामिल किया गया है। परिचालन विभाग के प्रस्ताव को मध्य रेलवे मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। यह ट्रेन वाशी-वडाला रोड, पनवेल-सीएसएमटी और पनवेल-वडाला रोड जैसे प्रमुख खंडों पर अपनी सेवाएं देगी।

एसी लोकल की समय सारणी (Timings)

रेलवे ने शुरुआती शेड्यूल जारी कर दिया है ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकें:

पनवेल से अंतिम एसी लोकल: शाम 6:37 बजे (CSMT की ओर)

CSMT से अंतिम एसी लोकल: रात 8:00 बजे (पनवेल की ओर)

यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधा

हार्बर लाइन पर एसी लोकल की वापसी से न केवल यात्रियों का सफर आरामदायक होगा, बल्कि पीक ऑवर्स (भीड़भाड़ वाले समय) के दौरान होने वाली असुविधा से भी राहत मिलेगी. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क में समानता लाना और यात्रा को आधुनिक बनाना है. ऑफिस जाने वाले यात्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि वे लंबे समय से बेहतर यात्रा स्थितियों की मांग कर रहे थे.