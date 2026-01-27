Delhi Traffic Advisory: बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल को लेकर दिल्ली में आज ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, विजय चौक-रायसीना रोड समेत कई रास्ते रहेंगे बंद; घर से निकलने से पहले रूट जरूर चेक करें

Delhi Police

Delhi Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन के प्रतीक 'बीटिंग रिट्रीट' कार्यक्रम (Beating Retreat Full Dress Rehearsal) की आज फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जा रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. रिहर्सल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध लागू रहेंगे.

इन प्रमुख रास्तों पर रहेगी पाबंदी

ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, रिहर्सल के दौरान विजय चौक को सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. यह भी पढ़े: Delhi Traffic Advisory: गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, दिल्ली पुलिस ने 19 से 25 नवंबर तक के लिए जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

दिल्ली में आज ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

Traffic Advisory In view of Full Dress Rehearsal of Beating Retreat Ceremony on 27.01.2026, certain traffic restrictions will be in place. Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/iVLUl3pQqJ — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 26, 2026

रायसीना रोड: कृषि भवन गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाला मार्ग.

कर्तव्य पथ: विजय चौक और रफी मार्ग-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के बीच का हिस्सा.

प्रमुख गोलचक्कर: दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे.

वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग

यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों के उपयोग की सलाह दी है. यदि आप आज शाम मध्य दिल्ली से गुजरने वाले हैं, तो निम्नलिखित मार्गों का चयन कर सकते हैं:

रिंग रोड और रिज रोड.

अरबिंदो मार्ग और मदरसा टी-प्वाइंट.

सफदरजंग रोड से कमल अतातुर्क मार्ग.

रानी झांसी रोड और मिंटो रोड.

गणतंत्र दिवस समारोह का समापन

बीटिंग रिट्रीट की मुख्य रस्म 29 जनवरी को आयोजित की जाएगी. इससे पहले सोमवार को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया. इस वर्ष यूरोपीय संघ (EU) का दल परेड का विशेष आकर्षण रहा. गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.

यात्रियों के लिए सुझाव

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचें. सुरक्षा व्यवस्था और रिहर्सल में शामिल टुकड़ियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस का सहयोग करें.