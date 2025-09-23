Meerut Shocker: मेरठ के कमिश्नर ऑफिस में युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने बचाई जान, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Shubhamsaying)

मेरठ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अपनी मांगों को लेकर और कई बार न्याय नहीं मिलने से गुस्साएं लोग आत्मदाह का प्रयास करते है.एक बार फिर शख्स ने मेरठ (Meerut) के कमिश्नरी ऑफिस में खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह (Self Immolation) का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस कर्मियों ने दौड़कर उसकी बोतल छिनी और उसकी जान बचाई. इस घटना के बाद काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा.बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले युवक की भतीजी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही वह भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने की मांग कर रहा था.

युवक का आरोप है कि इसी वजह से हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान पर खतरा बना रहता है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Shubhamsaying नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश

#Meerut Commissioner Office : Man attempts self-immolation by pouring petrol, cops snatch bottle & save his life. ➡️ Demand: Ban on heavy vehicles in residential colonies after niece’s death in accident. ➡️ Allegation: Nexus between traders & civic officials blocking action. pic.twitter.com/4SsCUxPtBc — Shubham Yadav (@Shubhamsaying) September 23, 2025

अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप

शख्स ने नगर निगम (Municipal Corporation) अधिकारियों और व्यापारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया. उसका कहना है कि शिकायतें और प्रदर्शन करने के बावजूद भारी वाहनों का प्रवेश बंद नहीं किया गया.इसके चलते आवासीय इलाकों में लगातार खतरा बना हुआ है.

मामले की होगी जांच

फिलहाल पुलिस (Police) ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि उसकी समस्याओं की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना के बाद कमिश्नरी कार्यालय की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.