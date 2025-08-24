Amethi Double Murder: मामूली विवाद ने लिया भयानक रूप लाठी-डंडों और लोहे के हथियार से माँ और बेटे की हत्या, महिला और पति गिरफ्तार

अमेठी, 23 अगस्त : उत्तर प्रदेश के अमेठी (Amethi) जिले में 21 अगस्त को डबल मर्डर (Double Murder) के मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है. मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के रुदौली गांव में एक मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि महिला और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी गई. अब पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है. हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस अब आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है.

दरअसल, यह खौफनाक घटना रुदौली गांव में उस वक्त हुई, जब रामा देवी अपने बेटे आकाश सरोज के साथ खेत में काम करने गई थीं. उसी दौरान रामा देवी के देवर रामराज सरोज, उसकी पत्नी रामलली और उनकी दो नाबालिग बेटियों ने खेत में पहुंचकर उन पर गंभीर आरोप लगाए. रामराज का कहना था कि रामा देवी और आकाश ने उनके धान के खेत में कीटनाशक डाल दिए, जिससे उनकी फसल खराब हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि मामूली कहासुनी ने खूनी खेल का रूप ले लिया. गुस्से में आकर रामराज और उसके परिवार ने रामा देवी और आकाश पर लाठी-डंडों और लोहे की धारदार डाई से हमला कर दिया. इसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना को अंजाम देने के बाद रामराज अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मौके से फरार हो गया. अमेठी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की. पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निर्देश पर चार विशेष टीमों का गठन किया गया. शनिवार दोपहर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस अधिकारी ने बताया, "21 अगस्त को रुदौली गांव में हुई इस दुखद घटना में रामा देवी और उनके बेटे आकाश सरोज की हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने उन पर फसल खराब करने का इल्जाम लगाया और फिर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला किया. हमारी टीमों ने कड़ी मेहनत से आरोपियों रामराज और उनकी पत्नी रामलली को गिरफ्तार कर लिया. जबकि, दो नाबालिग बेटियों को भी हिरासत में लिया गया है. हत्या में इस्तेमाल डंडा और धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं."