IND vs PAK, ICC Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें एक बार फिर मैदान पर आमने-सामने नजर आने वाली हैं. दोनों टीमों के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई में भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम अपने खराब रिकॉर्ड को सुधारने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, One-off Test Stats And Preview: न्यू चंडीगढ़ में कल से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला, रोमांचक मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड में होगा. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम अपना पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा.

महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत का ग्रुप (India Group In Women's T20 World Cup 2026)

भारतीय टीम को ग्रुप चरण में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है. इस ग्रुप को टूर्नामेंट के सबसे चुनौतीपूर्ण ग्रुपों में से एक माना जा रहा है. खासकर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं.

भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम अब तक भारत को एक भी मुकाबले में नहीं हरा सकी है. ऐसे में भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की नजरें पहली बार भारत को हराकर इतिहास रचने पर होंगी.

टी20 विश्व कप खिताब की तलाश में टीम इंडिया

भारतीय महिला टीम अब तक एक भी बार टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीत सकी है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इस बार इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी. हाल ही में भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप जीतकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है. हालांकि विश्व कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव.

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत का शेड्यूल

14 जून - भारत बनाम पाकिस्तान

17 जून - भारत बनाम बांग्लादेश

20 जून - भारत बनाम नीदरलैंड्स

24 जून - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

28 जून - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुकाबले का स्कोरकार्ड और सभी अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.