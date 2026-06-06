ENG vs NZ, 1st Test Match Day 3 Live Score Update: लॉर्ड्स में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है तीसरे दिन का खेल, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st Test Match Day 3 Live Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 जून से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जा रहा हैं. लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे भी दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. दूसरे दिन समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 36 रन बना लिए हैं. टीम को जीत के लिए अभी 218 रन और बनाने हैं. दिन का खेल खत्म होने तक डेवोन कॉनवे 12 रन बनाकर नाबाद थे. वहीं, दिन की आखिरी गेंद पर विलियम ओ'रूर्के बिना खाता खोले आउट हो गए. आज यानी 6 जून को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) संभालेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी टॉम लैथम (Tom Latham) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND vs PAK, ICC Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

न्यूजीलैंड की पहली पारी 113 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की ओर से ओली रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी भी ज्यादा बड़ी नहीं रही और पूरी टीम 226 रन पर आउट हो गई. टीम की ओर से एमिलियो गे ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए नाथन स्मिथ ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके. 254 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत खराब रही. टॉम लेथम (0), केन विलियमसन (18) और एक अन्य बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए. दिन का खेल समाप्त होने तक टीम का स्कोर 36/3 रहा.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard)

नाथन स्मिथ ने 17 ओवर में 4 मेडन डालते हुए 70 रन देकर 6 विकेट लिए. उनकी इकॉनमी रेट 4.10 रही. उन्होंने एमिलियो गे (57), जो रूट (8), जेमी स्मिथ (39), बेन स्टोक्स (0), जोश टंग (5) और ओली रॉबिन्सन (29) को अपना शिकार बनाया. पहली पारी में भी स्मिथ ने 10.4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अब तक 3 टेस्ट मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं. ओली रॉबिन्सन ने 10.5 ओवर में 3 मेडन के साथ 39 रन देकर 5 विकेट लिए. उनकी इकॉनमी रेट 3.60 रही. यह उनके टेस्ट करियर का चौथा 5 विकेट हॉल है. खास बात यह रही कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहली बार यह उपलब्धि हासिल की. ओली रॉबिन्सन ने अब तक 21 टेस्ट मैच खेले हैं. उनकी 38 पारियों में 21.98 की औसत और 2.76 की इकॉनमी से 81 विकेट दर्ज हैं.

ओली रॉबिन्सन ने पहले दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पहले ऐसे गेंदबाज बने, जिन्होंने किसी पारी के अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके. उन्होंने अपने स्पेल की तीसरी, पांचवीं और छठी गेंद पर क्रमशः डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन और रचिन रविंद्र को आउट किया था. पहले दिन रॉबिन्सन ने 4 विकेट लिए थे. दूसरे दिन मैट हेनरी का विकेट लेकर उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया. एमिलियो गे ने 95 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 60.00 का रहा. अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाकर प्रभावित किया. पहली पारी में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए थे.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.