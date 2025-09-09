Kanpur Horror: पति को चाय पिलाई...फिर मारकर गड्ढे में गाड़ दिया, 11 महीने बाद मिला कंकाल; पत्नी और भतीजा गिरफ्तार

Kanpur Murder Case: यूपी के कानपुर (Kanpur Murder) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां करीब 11 महीने पहले लापता हुए एक व्यक्ति की गुत्थी अब सुलझ गई है. पुलिस जांच में पता चला है कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और भतीजे ने की थी. घटना के बाद दोनों आरोपियों ने घर के पीछे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया और महीनों तक यह राज छिपाते रहे. पुलिस (Kanpur Police) के मुताबिक, पीड़ित गुजरात में काम करता था और कुछ महीने बाद घर लौट आया. पिछले साल नवंबर में जब वह घर आया तो पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. पत्नी के अपने ही भतीजे से अवैध संबंध (Illicit Relationship) थे. इसी बात को लेकर घर में झगड़ा बढ़ गया और हत्या की साजिश रची गई.

चाय में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद की हत्या

2 नवंबर 2024 की रात आरोपी पत्नी और भतीजे ने पीड़ित को शराब पिलाने के बाद उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया. जैसे ही वह बेहोश हुआ, दोनों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के पीछे पहले से तैयार किए गए गड्ढे में दफना दिया.

हत्या के बाद, जब भी परिवार वाले उस व्यक्ति के बारे में पूछते, तो पत्नी झूठ बोलती कि वह गुजरात में है और उनकी फोन पर बात हुई है. इस तरह उसने लगभग 11 महीने तक अपनी सास और अन्य रिश्तेदारों को गुमराह किया.

शक के आधार पर पीड़ित की मां दर्ज कराई थी FIR

लेकिन पीड़ित की मां का शक बढ़ता गया. उसने कई बार पुलिस (UP Police) से अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई. आखिरकार अगस्त 2025 में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज हुई और जांच शुरू हुई. जांच में धीरे-धीरे सच्चाई सामने आई.

गड्ढे की मिट्टी धंसने के बाद उसे भरने लगते थे आरोपी

डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी (DCP West Dinesh Tripathi) ने बताया कि जब टीम ने घर के पीछे खुदाई की, तो वहां से हड्डियां और बाल मिले. इन्हें फोरेंसिक जांच (Forensic investigation) और डीएनए टेस्ट (DNA Test) के लिए भेज दिया गया है. पूछताछ में पत्नी और भतीजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. दोनों ने यह भी माना कि कई बार जब गड्ढे की मिट्टी बैठने लगती थी, तो वे फंसने से बचने के लिए उसे बार-बार भरते रहते थे.

फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा.