Kanpur Horror: शराब पीने के लिए मां से मांगे 40 रुपये, नहीं देने पर पीट-पीटकर मार डाला; आरोपी गिरफ्तार

Kanpur Mother Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कलियुगी बेटे ने शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना सेन पश्चिमपाड़ा थाना (Sen Pashchimpada Police Station) क्षेत्र के कसिगवां गांव की है, जहां 80 वर्षीय महिला राजेश्वरी को उसके बेटे राजाराम ने मार डाला. जानकारी के अनुसार, आरोपी ने शनिवार को अपनी मां से शराब खरीदने के लिए 40 रुपये मांगे थे. बुजुर्ग मां ने पैसे देने से साफ मना कर दिया. इसी बात पर राजाराम अपना आपा खो बैठा और अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया.

ईंट से मारकर मौत के घाट उतार दिया

मां ने किसी तरह खुद को कमरे में बंद करके खुद को बचाने की कोशिश की. लेकिन आरोपी बेटे का खून इतना खौल चुका था कि उसने दरवाजा तोड़कर मां को बाहर निकाल लिया. इसके बाद उसने ईंट से उन पर लगातार वार किए, जब तक कि महिला की मौत नहीं हो गई.

शराब का आदी था गिरफ्तार आरोपी

चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया. फिर पुलिस (Kanpur Police) को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी शराब का आदी है और पैसों के लिए आए दिन परिवार से झगड़ा करता था. फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.