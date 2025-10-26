UP: भाई दूज पर पति को मायके ले गई पत्नी, ससुरालवालों ने कमरे में बंद कर पीटा; अपमानित युवक ने Vande Bharat Train के आगे कूदकर दी जान

Etawah suicide case(Image Generated By AI)

Etawah Suicide Case: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 25 वर्षीय हरिओम राठौर ने शुक्रवार रात वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना (Harassment by in-Laws) से परेशान था. आत्महत्या से पहले, उसने एक वीडियो बनाया और अपने छोटे भाई को भेजा, जिसमें उसने अपने साथ हुई प्रताड़ना के बारे में बताया था. जब परिवार ने वीडियो देखा, तो उन्होंने हरिओम को फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया.

बाद में, GRP को पता चला कि भरथना रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान हरिओम राठौर के रूप में हुई.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में हरिओम कह रहा है, "मुझे ससुराल में एक कमरे में बंद करके पीटा गया. मेरी सास, साला, साली और पत्नी, सबने मुझे जान से मारने की कोशिश की. जब मैं चिल्लाया, तो किसी ने मदद नहीं की. उन्होंने मेरे पिता से दो लाख रुपये छीन लिए और मुझे छोड़ दिया. अब मैं चलने-फिरने में असमर्थ हूं मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूं. मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सजा मिले."

शादी के बाद से ही होने लगा झगड़ा

हरिओम इटावा के ऊसराहार थाना क्षेत्र (Usrahar Police Station) के नगला चांद उद्देतपुरा गांव का रहने वाला था. उसके पिता सीताराम किसान हैं. वह चार भाइयों में दूसरे नंबर का था. उसकी शादी चार महीने पहले बकेवर थाना (Bakewar Police Station) क्षेत्र के सराय मिट्ठे गांव की रहने वाली रोशनी से हुई थी. परिवार के अनुसार, शादी के बाद से ही हरिओम के ससुराल वाले उससे अक्सर झगड़ा करते थे.

मृतक का ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

भाई सत्यवीर ने बताया कि भाई दूज पर पत्नी के साथ ससुराल गए हरिओम को मारपीट कर बंधक बना लिया गया था. भागने और घर लौटने के बाद वह बहुत दुखी था. जीआरपी प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार के बयानों और वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर:

टेली मानस (स्वास्थ्य मंत्रालय) – 14416 या 1800 891 4416; निमहंस – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; पीक माइंड – 080-456 87786; वंद्रेवाला फाउंडेशन – 9999 666 555; अर्पिता आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन – 080-23655557; आईकॉल – 022-25521111 और 9152987821; सीओओजे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन (सीओओजे) – 0832-2252525।

आसरा (मुंबई) 022-27546669, स्नेहा (चेन्नई) 044-24640050, सुमैत्री (दिल्ली) 011-23389090, कूज (गोवा) 0832- 2252525, जीवन (जमशेदपुर) 065-76453841, प्रतीक्षा (कोच्चि) 048-42448830, मैत्री (कोच्चि) 0484-2540530, रोशनी (हैदराबाद) 040-66202000, लाइफलाइन 033-64643267 (कोलकाता)