Mathura Shocker: शर्मनाक! लखनऊ की MPharma छात्रा से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी Auto Driver का किया 'हॉफ एनकाउंटर'

Mathura MPharma Student Rape Case: यूपी के मथुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लखनऊ की 25 वर्षीय MPharma छात्रा के साथ ऑटो ड्राइवर (Auto Driver) ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता के अनुसार, गुरुवार सुबह वह यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) के पास बस से उतरी और विश्वविद्यालय जाने के लिए एक ऑटो बुक किया. लेकिन रास्ते में ऑटो चालक उसे सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार (Mathura Rape Case) किया. पीड़िता ने तुरंत हिम्मत दिखाई और 112 पर कॉल (Dail 112) करके पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्रा को बचाया.

वहीं, आरोपी ऑटो चालक को भी कुछ ही देर में पकड़कर थाने ले जाया गया. पीड़िता को मेडिकल परीक्षण (Medical Test) के लिए अस्पताल भेजा गया है.

ये भी पढें: Uttar Pradesh: लखनऊ में रोड रेज में महिला ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को मारा थप्पड़, 30,000 रुपये की मांगी भरपाई

आरोपी का हुआ हाफ एनकाउंटर

मथुरा के एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह (SP City Rajeev Kumar Singh) ने बताया कि जब पुलिस आरोपी को ऑटो बरामदगी के लिए मौके पर ले गई, तो उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई (Half Encounter) में उसके पैर में गोली मार दी. इसके बाद, आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार, चोट पहुंचाने और धमकी देने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश

फिलहाल, पुलिस (Mathura Police) पूरे मामले की जांच कर रही है और पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा.