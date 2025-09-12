Amroha Shocker: पति ने चिकन बनाया, पत्नी ने दी जान? अमरोहा में दहेज विवाद और हत्या की गुत्थी सुलझी

Representational Image | PTI

Amroha Suicide Case: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के वंशीवाला गांव (Vanshiwala Village) में रहने वाली 21 वर्षीय रीना सिंह की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बताया जा रहा है कि रीना शाकाहारी थी और उसके पति ने शराब पीकर चिकन बनाया था, जिससे घर में विवाद हुआ. अगले ही दिन रीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रीना के मायके वालों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है. उनका कहना है कि शादी के बाद से ही रीना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.

रीना की शादी लगभग 10 महीने पहले निगम सिंह से हुई थी. मायके वालों का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने मिलकर रीना की हत्या की और फिर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

घटना केदिन नशे में था आरोपी पति

पुलिस (Amroha Police) जांच में पता चला है कि घटना वाली रात निगम नशे में था और चिकन बनाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. अगले दिन निगम ने पुलिस में रीना के लापता होने की सूचना दी. लेकिन जांच में पता चला कि रीना का शव गंगा नदी में फेंक दिया गया था. पूछताछ के दौरान निगम और उसके दो साथियों, महकार और बिजेंद्र, ने यह बात कबूल कर ली.

पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने अब तक पति निगम, उसके भाई और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार के बाकी सदस्य फरार हैं. पुलिस ने बताया कि पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है. रीना का शव अभी तक नहीं मिला है और जांच जारी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

यह मामला न केवल घरेलू कलह और दहेज उत्पीड़न को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे छोटे-छोटे विवाद एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकते हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कर रही है.