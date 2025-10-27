Mathura Horror: खौफनाक अंत! नाबालिग बेटियों से दरिंदगी करता था बाप, बेटे और भतीजे ने तलवार घोंपकर मार डाला

Mathura Murder Case

Mathura Murder Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कोसीकलां थाना (Kosikalan Police Station) क्षेत्र में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की उसके नाबालिग बेटे और भतीजे ने मिलकर हत्या कर दी. मृतक पर अपनी दो नाबालिग बेटियों (13 और 14 वर्ष की) का यौन शोषण करने का आरोप था. मृतक की पहचान राजस्थान के डीग जिले (Deeg, Rajasthan) के निवासी पवन चौधरी (55) के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि वह अपनी नाबालिग बेटियों के साथ घिनौनी हरकतें करता था. इस अत्याचार से तंग आकर दोनों बेटियां दीपावली (Diwali 2025) के दौरान अपने चाचा के घर शरण लेने पहुंची थीं.

ये भी पढें: Dog Attack: मथुरा में कुत्तों के झुंड ने किया बच्ची पर जानलेवा हमला, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, VIDEO आया सामने

क्यों हुई यह सनसनीखेज वारदात?

रविवार दोपहर करीब 2 बजे पवन चौधरी अपने भाई के घर पहुंचा और उसकी बेटियों को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की. जब बेटियों ने विरोध किया, तो उसने उन्हें पीटना शुरू कर दिया. उनकी चीखें सुनकर उसका बेटा और भतीजा वहां पहुंच गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चौधरी ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद उन्होंने उसकी देसी पिस्तौल और तलवार छीनकर उसकी हत्या कर दी.

अपराधी किस्म का था पवन चौधरी

पुलिस के अनुसार, पवन चौधरी पर पहले भी डकैती, अपहरण और छेड़छाड़ जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर पहले अपनी मां और पत्नी की हत्या का आरोप लग चुका है और वह एक लड़की के अपहरण के आरोप में भी जेल जा चुका है. पुलिस (Mathura Police) जांच में यह भी पता चला है कि उसने अपने भाई की पत्नी के साथ भी छेड़छाड़ की कोशिश की थी.

दोनों नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि बच्चों ने वर्षों से प्रताड़ित और डर के कारण यह कदम उठाया. फिलहाल गहन जांच जारी है.