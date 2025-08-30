Dog Attack: मथुरा में कुत्तों के झुंड ने किया बच्ची पर जानलेवा हमला, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

मथुरा, उत्तर प्रदेश: कुत्तों के हमले (Dog Attack) आएं दिन देखें जा रहे है. बड़ों से लेकर बच्चों पर भी हमले की घटनाएं रोजाना सामने आ रही है. अब ऐसी ही एक घटना मथुरा (Mathura) के गांव तेहरा से सामने आई है. जहांपर एक 8 साल की बच्ची पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया. इस दौरान कुत्तों ने बच्ची पर हमला करने के बाद उसे कई जगहों पर काटा. समय रहते एक युवक डंडा लेकर दौड़ पड़ा और कुत्तों को मारकर वहां से भगाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस बच्ची का नाम सृष्टि बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सृष्टि अपने घर जा रही थी और अचानक आवारा कुत्तों के झुंड से बच्ची पर हमला कर दिया. वीडियो में देख सकते है की कुत्ते बच्ची को काट रहे है और बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dog Attack: आवारा कुत्तों के झुंड ने किया 10 साल की बच्ची पर हमला, पैर पर काटा, मध्य प्रदेश के खरगोन का वीडियो आया सामने; VIDEO

बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला

बच्ची हुई घायल

इस हमले के बाद बच्ची को हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. जहांपर उसका इलाज (Treatment) किया गया. बताया जा रहा है की बच्ची को चलने फिरने में काफी तकलीफे हो रही है और अब वह कुत्तों से इस कदर डर गई है कि स्कूल जाने से भी डर रही है. बताया जा रहा है की परिसर में काफी आवारा कुत्ते घूमते है और इससे पहले भी लोगों पर कुत्तों के हमलों की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी है.

लोगों ने की प्रशासन से कार्रवाई की मांग

ये केवल मथुरा (Mathura) की बात नहीं है, कई जगहों पर कुत्तों के हमलों में लोग घायल हो रहे है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स में काफी रोष देखने को मिला था. कुत्तों को लोगों के हमले से बचाने के लिए इनका टीकाकरण और इनकी नसबंदी ही उचित उपाय है.