Dog Attack: आवारा कुत्तों के झुंड ने किया 10 साल की बच्ची पर हमला, पैर पर काटा, मध्य प्रदेश के खरगोन का वीडियो आया सामने; VIDEO

खरगोन, मध्य प्रदेश: आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के हमले लोगों पर और बच्चों पर लगातार बढ़ रहे है. कानपुर (Kanpur) में एक बीबीए की छात्रा पर कुत्तों ने हमला कर उसे घायल कर दिया था. इसी हफ्ते की ये घटना है. जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हुई थी.अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन जिले (Khargone District) में एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया. ये घटना करही की बताई जा रही है. बताया जा रहा है की एक 10 साल की छोटी बच्ची किराना दूकान गई थी और लौटते समय कुत्तों ने उसपर हमला कर दिया. खुद को बचाने केलिए बच्ची भागी और गिर गई. इस दौरान आसपास खड़े लोग दौड़े पड़े और कुत्तों को भगाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला
⚠️ मध्य प्रदेश के खरगौन में 10 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला 🐕🦺
लोगों ने बचाई जान
इस दौरान देख सकते है की बच्ची कुत्तों से डरकर भाग रही है और कुत्ते उसपर हमला (Attack) कर रहे है. इस दौरान कुछ लोग आकर कुत्तों को भगा देते है. अगर इस दौरान लोग वहां मौजूद नहीं होते तो बच्ची के साथ अनहोनी भी हो सकती थी. गनीमत है की ऐसा कुछ नहीं हुआ और बच्ची को थोड़ी बहुत चोटें आई.
कुत्तों के हमलों से लोगों में प्रशासन को लेकर नाराजगी
बता दें की लगातार कुत्तों के हमलों के कारण और इनकी तादाद लगातार बढ़ने के कारण लोगों में काफी नाराजगी है और नगर निगम की ओर से किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं करने की वजह से लोगों में रोष है. पुणे (Pune)कानपुर ( Kanpur) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में भी ऐसे ही हमलों की घटनाएं सामने आई थी. जिसमें कुछ लोग बच गए तो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.