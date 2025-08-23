Kanpur Dog Attack: बीबीए की स्टूडेंट पर आवारा कुत्तों ने किया जानलेवा हमला, लगे 17 टांके, छात्रा हॉस्पिटल में एडमिट, भयावह तस्वीरें आई सामने
Credit-(X,@Benarasiyaa)

कानपुर, उत्तर प्रदेश: कई शहरों में इन दिनों आवारा कुत्तों (Stray Dogs) का खौफ काफी ज्यादा बढ़ गया है. लोगों पर और बच्चों पर कुत्तों के झुंड हमला (Dog Attack) कर रहे है. अब ऐसा ही एक मामला कानपुर (Kanpur) से सामने आया है. यहांपर एक बीबीए (BBA) की छात्रा पर लावारिस कुत्तों (Stray Dogs) ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया है. इस छात्रा का नाम वैष्णवी साहू (Vaishnavi Sahu) बताया जा रहा है. कुत्तों ने उसके गले और नाक को बुरी तरह नोचा है. जिसके कारण उसे 17 टांके लगाएं गए है. इस घटना के बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा को हॉस्पिटल (Hospital)में एडमिट करवाया गया है. इस घटना के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है.

बताया जा रहा है की ये हादसा उस समय हुआ, जब छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी. जब कुत्तों ने हमला किया तो कुछ देर बाद लोगों ने कुत्तों के झुंड को वहां से भगाया. ये भी पढ़े:Woman Attacked by Dogs: स्कूटी सवार महिलाओं पर कुत्तों ने किया हमला, संतुलन बिगड़ने पर कार से टकराई गाड़ी, दोनों घायल, लुधियाना का VIDEO आया सामने

छात्रा पर कुत्तों का हमला 

कुत्तों के हमले में छात्रा घायल

बताया जा रहा है की जब छात्रा (Student)घर लौट रही थी तो उस समय कुत्ते और बंदरों के बीच लड़ाई हो रही थी और इसी दौरान इन कुत्तों ने छात्रा पर हमला कर दिया. कुत्तों ने छात्रा को घसीटा और उसके शरीर और चेहरे को नोच लिया. छात्रा ने अपने आपको बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने उसे काटना नहीं छोड़ा. छात्रा की आवाज और चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और कुत्तों (Stray Dogs)को भगाया. इस हादसे के बाद शरीर और मुंह पर हुए जख्मों के कारण छात्रों को काफी तकलीफ हो रही है.

कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे है

बता दें की रोजाना शहरों में कुत्तों के हमले (Dog Attack) बढ़ रहे है. इन हमलों में बढ़ो से लेकर छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो रहे है. पुणे, आगरा और कई शहरों में स्कूली बच्चों पर हमले के वीडियो भी सामने आएं है. लोगों ने मांग की है की इन कुत्तों को कानपुर नगर निगम (Kanpur Municipal Corporation) पकड़ कर ले जाएं.

 