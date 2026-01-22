Honour Killing in Moradabad: मुरादाबाद में ऑनर किलिंग, भाइयों ने 19 साल की बहन और उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड की हत्या की, 2 गिरफ्तार

(Photo Credits File)

Honour Killing in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 'ऑनर किलिंग' की एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. जिले के उमरी सब्जीपुर गांव के एक अंतरधार्मिक जोड़े, काजल (18) और अरमान (24), के शव बुधवार शाम को गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर के पीछे से बरामद किए गए. पुलिस जांच में यह बात निकलकर आई है कि युवती के भाइयों ने रिश्ते के विरोध में इस दोहरे हत्याकांड की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.

तीन दिन से लापता था जोड़ा

जानकारी के अनुसार, काजल और अरमान पिछले तीन दिनों से लापता थे. अरमान के परिजनों ने बुधवार को एसएसपी सतपाल अंतिल से मुलाकात कर अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की. काजल के परिवार की ओर से भी गुरुवार सुबह गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. हालांकि, जांच के दौरान जब पुलिस ने काजल के भाइयों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

बेरहमी से हत्या और शवों को दफनाने का खुलासा

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रविवार रात जब अरमान काजल से मिलने आया था, तब उनके भाइयों ने उन्हें देख लिया था. गुस्से में आकर भाइयों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की और उनकी हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने शवों को गगन नदी के पास एक मंदिर के पीछे दफना दिया.

बरामदगी: पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शवों को जमीन खोदकर बाहर निकाला.

हथियार: वारदात में इस्तेमाल किया गया फावड़ा (बेलचा) भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

पुलिस की कार्रवाई और तनावपूर्ण स्थिति

एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि काजल के दो भाइयों—रिंकू सैनी और सतीश सैनी—को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीसरे भाई की तलाश जारी है. शवों के मिलने के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) तैनात कर दी गई है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और शांति बनाए रखने की अपील की है.

'ऑनर किलिंग' की कड़वी सच्चाई

मुरादाबाद में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है. उत्तर प्रदेश में सख्त कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद, अंतरधार्मिक और अंतर्जातीय संबंधों को लेकर सामाजिक विरोध अक्सर हिंसा का रूप ले लेता है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में भी परिवार "इज्जत" के नाम पर इस जघन्य अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार कर रहा है. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है.