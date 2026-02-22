Sharad Pawar Hospitalised: शरद पवार की फिर बिगड़ी तबीयत, पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती, एक महीने में दूसरी बार अस्पताल पहुंचे

(Photo Credits FB)

Sharad Pawar Hospitalised: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को रविवार, 22 फरवरी 2026 को एक बार फिर पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, 85 वर्षीय दिग्गज नेता को अत्यधिक कमजोरी और डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया. पिछले एक महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें डॉक्टरी निगरानी में रखा गया है.

बेटी सुप्रिया सुले ने दी स्वास्थ्य की जानकारी

शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 'बाबा' को रूटीन चेकअप और हाइड्रेशन (तरल पदार्थ देने) के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. वर्तमान में डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है.

फरवरी में दूसरी बार बिगड़ी तबीयत

इससे पहले 9 फरवरी 2026 को भी शरद पवार की तबीयत खराब हुई थी. उस समय उन्हें खांसी और सीने में जकड़न (Chest Congestion) के कारण इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लगभग पांच दिनों तक चले इलाज के बाद 14 फरवरी को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी, लेकिन शारीरिक थकान और तनाव के कारण उन्हें दोबारा अस्पताल का रुख करना पड़ा.

लगातार भागदौड़ और मानसिक तनाव

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सप्ताह शरद पवार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं. 28 जनवरी को उनके भतीजे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के एक विमान दुर्घटना में हुए दुखद निधन के बाद से वे लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों और शोक सभाओं में व्यस्त थे. इस भागदौड़ और मानसिक तनाव का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है.

डॉक्टरों की सलाह

रूबी हॉल क्लिनिक के ट्रस्टी और डॉक्टरों के अनुसार, शरद पवार की स्थिति फिलहाल स्थिर है और घबराने की कोई बात नहीं है. प्राथमिक जांच के बाद उन्हें सलाइन और आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं. डॉक्टरों ने एक बार फिर उन्हें राजनीति और सार्वजनिक दौरों से दूर रहकर कुछ दिनों तक पूर्ण विश्राम करने की सख्त हिदायत दी