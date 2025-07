एक सनसनीखेज छापेमारी में शिवसेना (शिंदे गुट) के सदस्यों ने नागपुर के बेसा स्थित एक ब्लिंकिट स्टोर पर छापा मारा और हुक्का फ्लेवर, रोलिंग पेपर, सिगरेट और यहां तक कि यौन इच्छा बढ़ाने वाली "कपल चॉकलेट्स" जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की 8 मिनट में डिलीवरी का पर्दाफाश किया. गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, नागपुर पुलिस ने आउटलेट पर छापा मारा और 77,048 रुपये मूल्य के अवैध उत्पाद ज़ब्त किए. तंबाकू के साथ बेचे जा रहे कामुक उत्पादों की बरामदगी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और ऑनलाइन क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट के अनुपालन और सामग्री कंट्रोल पर चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Virar Shocker: शर्मनाक! ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने लिफ्ट में की पेशाब, मुंबई से सटे विरार के सीडी गुरुदेव बिल्डिंग की घटना, CCTV में कैद हुआ युवक; VIDEO

Shiv Sena (Shinde group) reach #Blinkit store at 📍Besa and finds #HookahFlavour, #RollingPaper, #Cigarettes being delivered online in 8mins.

Following which Nagpur police raided Blinkit store & seized illegal items worth ₹ 77,048. pic.twitter.com/iTBE9TMr4C

