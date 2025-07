मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई से सटे विरार में एक शर्मनाक घटना सामने आई है.जहांपर ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने एक बिल्डिंग की लिफ्ट में ही पेशाब कर दी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.विरार वेस्ट स्थित सीडी गुरुदेव बिल्डिंग में ये घटना सामने आई है. 18 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने बिल्डिंग की लिफ्ट में ही पेशाब कर दी.घटना के बाद नाराज़ लोग ब्लिंकिट के लोकल ऑफिस पहुंचे और वहांमौजूद डिलीवरी एजेंट से इस घटना को लेकर जवाब-तलब किया गया. बात इतनी बढ़ गई कि वहां एजेंट के साथ मारपीट की भी खबर है.घटना की शिकायत बोलींज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर लिया गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @mid_day नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Viral Video: शर्मनाक हरकत! शख्स ने लिफ्ट के अंदर पेशाब किया पेशाब, वायरल वीडियो देख भड़के लोग

ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने लिफ्ट में की पेशाब

Warning: Viewer discretion advised

A disturbing incident has been reported from the CD Gurudev Building in Virar West, where a Blinkit delivery agent allegedly urinated inside the building’s lift on Friday afternoon.

The act came to light when residents noticed the situation… pic.twitter.com/HJNYCVvpIx

— Mid Day (@mid_day) July 21, 2025