WCL 2025: एबी डिविलियर्स का जलवा बरकरार, लिया चमत्कारी कैच, साउथ अफ्रीका को दिलाई बड़ी जीत; देखें VIDEO

WCL 2025: इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टन के काउंटी ग्राउंड में कल खेले गए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) के मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैंपियंस के एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) ने अपनी फुर्ती और अनुभव का शानदार नमूना पेश किया. इंडिया चैंपियंस के बल्लेबाज यूसुफ पठान ने इमरान ताहिर की गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया, लेकिन डीविलियर्स ने शानदार रिफ्लेक्स और चपलता दिखाते हुए बाउंड्री के पास दौड़कर कैच लपका.

डीविलियर्स को जब लगा कि उनका शरीर बाउंड्री लाइन पार कर सकता है, तब उन्होंने गेंद को अपने नजदीक खड़े साथी सारेल एर्वी को पास कर दिया. एर्वी ने इसे लपककर पावेलियन का रास्ता यूसुफ पठान को दिखाया. यह रिले कैच मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे इंडिया चैंपियंस को बड़ा झटका लगा और पठान केवल 5 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए.

AB DE VILLIERS AT THE AGE OF 41. 🐐pic.twitter.com/VkRwqbOoZY

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 22, 2025