Disturbing Video: दो लोगों का मर्डर फिर लाश के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद नंगे खून से लत-पथ डांस करते दिखा खूनी, हुआ गिरफ्तार

पिछले साल ब्रिटेन में एक जोड़े की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम इंटरनेट पर वायरल हो है. चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान, एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें योस्टिन एंड्रेस मोस्केरा नाम का एक वयस्क अभिनेता, जोड़े की हत्या करने के कुछ ही पल बाद खून से लथपथ नग्न अवस्था में नाचता हुआ दिखाई दे रहा है. उसे ब्रिटेन के एक लोकप्रिय स्थल पर उनके कटे हुए, कटे हुए शवों को फेंकते हुए भी देखा गया. 35 वर्षीय कोलंबियाई नागरिक, मोस्केरा को मंगलवार को 71 वर्षीय पॉल लॉन्गवर्थ और उसके साथी 62 वर्षीय अल्बर्ट अल्फोंसो नामक जोड़े की पिछले साल जुलाई में उनके पश्चिम लंदन स्थित अपार्टमेंट में हत्या करने का दोषी ठहराया गया. यह भी पढ़ें: VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर बर्बर हमला, एडिलेड की सड़कों पर लोहे की रॉड से पीटा; एक आरोपी गिरफ्तार

हत्यारे को दोषी ठहराने के लिए एक भयावह सबूत के तौर पर एक घिनौना वीडियो सामने आया. यह वीडियो एक कैमरे में कैद हुआ था, जिसे मोस्केरा के साथ जोड़े के निजी पलों को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया था. वीडियो में उसे जोड़े की हत्या करते और फिर खून से लथपथ नग्न अवस्था में खुशी से गाते और नाचते हुए दिखाया गया है. जोड़े की हत्या करने के बाद, मोस्केरा ने उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. बाद में उन्होंने इसे सूटकेस में भरकर 100 मील दूर लोकप्रिय क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज पर फेंक दिया.

Mosquera's victims were 62-year-old Albert Alfonso and his civil partner, 71-year-old Paul Longworth. It is believed that Mosquera, a 35-year-old who worked in the adult film industry, first met Mr Alfonso online

