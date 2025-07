VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर बर्बर हमला, एडिलेड की सड़कों पर लोहे की रॉड से पीटा; एक आरोपी गिरफ्तार

Indian Student Attacked in Australia: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई समाज में नस्लीय सोच को लेकर भी फिर से बहस छेड़ दी है. घटना शनिवार रात (19 जुलाई) को एडिलेड की Kintore Avenue पर हुई, जब 23 साल के भारतीय छात्र चरणप्रीत सिंह अपनी पत्नी के साथ कार से घूमने निकले थे. वे शहर के लोकप्रिय लाइट शो देखने पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान उन पर एक बर्बर हमला कर दिया गया.

Aus media: ‘F— off, Indian’: Charanpreet Singh hospitalised after alleged RACIST attack in Adelaide. Charanpreet Singh was beaten by a group of five men wielding metal knuckles. One man has been arrested. pic.twitter.com/mze2xbDEZV

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) July 23, 2025