Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो की टायर फटने से डिवाइडर से टक्कर, 4 लोगों की मौत, 5 जख्मी: VIDEO

Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें चार लोगों की जान चली गई और पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. यह हादसा नगर थाना क्षेत्र के खतोपुर चौक के पास हुआ. जानकारी के अनुसार बीती रात खगड़िया से तेज रफ्तार में लौट रही स्कार्पियो का एक टायर फट गया, जिससे ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद स्कार्पियो सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई. टक्कर भीषण होने की वजह से मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां पर उनका इलाज जारी है.

स्कार्पियो में कुल नौ लोग सवार थे, ये लोग बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे. तभी यह हादसा हो गया. हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कार्पियो की टक्कर इतनी भयंकर थी कि उसके पचखड़े उड़ गए. यह भी पढ़े: WB Road Accident: पश्चिम बंगाल में वाहन के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत और 9 अन्य लोग घायल

#WATCH | Begusarai, Bihar: Four died, and five were injured after a car rammed into a divider on early Sunday morning while returning from a wedding. pic.twitter.com/MuQ4ZYtVem

— ANI (@ANI) March 23, 2025