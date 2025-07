Animal Cruelty in Amroha: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमरोहा (Amroha) में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी मां के सामने एक बेबस पपी (Puppy) को डंडे से बेरहमी से पीटता हुआ कैमरे में कैद हो गया. इस दिल दहला देने वाले वीडियो में दिख रहा है कि वह व्यक्ति नन्हे कुत्ते की गर्दन पकड़कर उसे बार-बार पीटता है और फिर उसे सड़क पर फेंक देता है, जबकि उसकी मां असहाय होकर देखती रहती है. एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तब हंगामा मच गया, जब एक पशु प्रेमी ने इसे शेयर किया, पुलिस को टैग किया और सख्त कार्रवाई की मांग की. तुरंत कार्रवाई करते हुए, डिडौली पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और पुष्टि की कि पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें: Pet Dog Beaten By Servant In Versova: लिफ्ट में घुसते ही पालतू कुत्ते को नौकर ने जमकर पीटा, वर्सोवा की घटना का वीडियो आया सामने;VIDEO

यूपी के अमरोहा में पशु क्रूरता

