CardiacArrest Caught in Camera: लाहौर के टीचर को लेक्चर के दौरान आया कार्डियाक अरेस्ट, हुई मौत

पाकिस्तान के लाहौर में एक दुखद घटना घटी, जहां एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की लेक्चर के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. यह पूरी घटना टीचर के ट्रेनिंग सेशन के दौरान कैमरे में कैद हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मृतक, जिसकी पहचान नियाज़ अहमद के रूप में हुई है, साथी टीचरों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहा था. लेक्चर में उपस्थित लोगों ने बताया कि नियाज़ अहमद अचानक फर्श पर गिर पड़े और उन्हें दिल का दौरा पड़ा. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़ें: कोरोना वैक्सीन से हो रही अचानक मौत? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई हार्ट अटैक और कोविड टीकाकरण की सच्चाई

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं. वीडियो में शिक्षक लेक्चर देते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके चेहरे और चाल में ज़रा भी बेचैनी नहीं दिखाई दे रही है. वीडियो में एक समय पर, नियाज़ अचानक फर्श पर गिर पड़े, जिससे क्लास में अफरा-तफरी मच गई. रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में चिकित्सा सहायता प्रदान की गई. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

When Allah calls, there can be no delay for a moment. This was the respected teacher Niaz Ahmed Sahib of Crescent Model School, Lahore, who died suddenly of a heart attack during training. The sudden departure of a seemingly healthy, energetic and determined person😭 pic.twitter.com/WrqysZ8wOd

