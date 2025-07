IND-W vs ENG-W 4th T20I 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड महिला टीम ने टाॅस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, भारत पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला 09 जून(बुधवार) को मैनचेस्टर (Manchester ) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम की कप्तान टैमी ब्यूमोंट ने टाॅस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, भारत पहले गेंदबाजी करेगी. भारत अभी भी 2-1 की बढ़त बनाए हुए है और उसकी नजरें अगला मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी. यह भी पढ़ें: चौथे टी20 में भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड ने जीता टॉस

