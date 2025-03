VIDEO: '22 साल की उम्र में 16 साल के लड़के से बनाए संबंध, हमारा एक सेक्रेट बेबी भी था': इस्तीफे के बाद बोलीं आइसलैंड की मंत्री आस्थिल्दुर लोआ थोरसडॉटिर

Iceland: आइसलैंड की शिक्षा और बाल कल्याण मंत्री आस्थिल्दुर लोआ थोरसडॉटिर (Ásthildur Lóa Thórsdóttir) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि जब वह 22 साल की थीं, तब उनकी एक 16 साल के लड़के से गुप्त संतान थी. यह मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, थोरसडॉटिर ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्होंने 15 साल के लड़के के साथ रिश्ते की शुरुआत की थी और जब वह 16 साल का हुआ, तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया.

स्थानीय मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "36 साल पहले, जब मैं 22 साल की थी, तो मेरा एक बहुत ही छोटे उम्र के लड़के से रिश्ता था, जो उस समय 16 साल का था."

Iceland Minister for Children Resigns.Because she got pregnant of a 15 yo boy when she was 22 while she was a

Councillor.. pic.twitter.com/3jneDQPSWG

— Truthseeker (@Xx17965797N) March 22, 2025