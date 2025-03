Kunal Kamra Show Controversy: कुणाल कामरा के हैबिटेट स्टूडियो में हथौड़ा लेकर पहुंची BMC, कॉमेडियन के खिलाफ केस भी दर्ज; कुल 11 गिरफ्तार (Watch Video)

Kunal Kamra Show Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक गाने को लेकर मुंबई में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार बताकर टिप्पणी की, जिस पर बवाल मच गया. इस विवाद के चलते बीएमसी की टीम हथौड़े लेकर उनके स्टूडियो पहुंच गई. इससे पहले शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी. मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि आप कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता का हनन किया जाए. इसलिए कामरा को माफी मांगनी होगी.

VIDEO | Kunal Kamra show controversy: BMC officials arrive at The Habitat Studio in Mumbai.

#WATCH | Kunal Kamra row: Mumbai Police bring Shiv Sena Yuva Sena (Shinde faction) General Secretary Rahool Kanal out of Khar Police Station. Details awaited.

Police have arrested 11 people in connection with the vandalism at studio after registering case against them. pic.twitter.com/Ss6yjl5te7

— ANI (@ANI) March 24, 2025