14 Kids in 1 Autorickshaw: एक ऑटो रिक्शा में बैठे 14 बच्चे, स्कूल के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़, झांसी पुलिस ने की कार्रवाई (Watch Video)

झांसी, उत्तर प्रदेश: पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी में एक वीडियो सामने आया था. जिसमें एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो रिक्शा में 19 सवारियों को बिठाया था. अब इसी झांसी के बीकेडी चौक से एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया हैं. इस ऑटो रिक्शा में ऑटो चालक ने करीब 14 स्कूली बच्चों को ऑटो में बिठाया है.

इस दौरान इस ऑटो चालक को जब रोका गया और बच्चों को नीचे उतारा गया तो इस ऑटो से 14 बच्चे बाहर निकले, जिसको देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. ऑटो चालक अपनी ही नहीं इन बच्चों की भी जान खतरे में डाल रहा था. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @localtak नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Viral Video: गजब है! ऑटो में 19 सवारियों को चालक ने बैठाया, पुलिस भी देखकर हुई हैरान, कार्रवाई कर जब्त किया गया वाहन, झांसी का वीडियो आया सामने

ऑटोरिक्शा में 14 बच्चों को बैठाया

traffic police officer in Jhansi,Uttar Pradesh, was taken aback upon discovering 14 schoolchildren crammed into a single autorickshaw.The incident, highlighting serious safety concerns, Authorities have issued a challan against the driver for violating traffic regulation.#jhansi pic.twitter.com/2iCC4mlo6v

— LocalTak™ (@localtak) March 21, 2025