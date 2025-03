Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 2nd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 286 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 287 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने महज 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 119/3.

विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने महज 26 गेंदों पर ठोका ताबड़तोड़ अर्धशतक:

