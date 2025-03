VIDEO: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, ट्रेन लेट होने से बिगड़े हालात; रेल मंत्रालय ने कहा, 'भगदड़ जैसी स्थिति नहीं'

Crowd at New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात कई ट्रेनों के देरी से चलने के कारण यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई. प्लेटफार्म नंबर 12 और 13 पर हजारों यात्री ट्रेन लेट होने के कारण इकट्ठा हो गए, जिससे अफरातफरी की स्थिति बन गई. चूंकि इन प्लेटफार्मों से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रवाना होती हैं, इसलिए स्थिति और बिगड़ गई. हालांकि, रेलवे मंत्रालय और सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया और किसी भी तरह की भगदड़ जैसी घटना होने से इनकार किया.

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, प्लेटफार्मों पर अनारक्षित यात्रियों के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन किया गया और किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ.

VIDEO | Delhi: Heavy rush at New Delhi Railway Station. Visuals from platform numbers 12 and 13.

New Delhi: Delays in multiple trains led to heavy congestion at platforms 12 and 13 of New Delhi Railway Station. Senior RPF officials and Delhi Police managed the situation, ensuring crowd control. The Railway Ministry confirmed no stampede occurred, and protocols for unreserved… pic.twitter.com/AfYF4E3lxj

