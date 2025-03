New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 4th T20I Match 2025: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा मुकाबला आज यानी 23 मार्च को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंगानुई (Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला गया. चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 115 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 3-1 से बढ़त बना ली हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज पर भी कब्ज़ा कर लिया हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं. इस वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी इफ्तार करते दिखे. यानी पाक टीम के सभी खिलाड़ियों ने रोजा रखकर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा टी20 मैच खेला था. मैच के ब्रेक के दौरान पाकिस्तान की पूरी टीम इकट्ठा हुई और शाम के समय सभी खिलाड़ियों ने पानी और जूस जैसी चीजें पीकर रोजा खत्म किया. पाकिस्तानी फैंस कमेन्ट सेक्शन में अपनी टीम पर गर्व करने की बात कहते दिखे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में रोजा रखकर मैदान में उतरी पाकिस्तान की टीम:

Pakistan Cricket Team Iftar time at Bay Oval, Mount Maunganui. 💟

MaaShaAllah best moment of the day.

#PAKvsNZ #pakistancricket #PakistanResolutionDay #PakistanZindabad #PAKvsNZ #23March pic.twitter.com/nNsQ1KfG58

— سجاد حیدر ❤ (@sajjad_panjtani) March 23, 2025