IPL 2025: आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई. मुंबई को उनके पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. हालांकि मुंबई के लिए डेब्यू करने वाले विग्नेश पुथुर और दीपक चाहर ने शानदार प्रदर्शन किया. फिर भी मुंबई अब मजबूत वापसी करना चाहेगी. इस बीच मुंबई इंडियंस की टीम अब जामनगर में एक संक्षिप्त टीम-बॉन्डिंग ब्रेक के लिए पहुंचीं है. जामनगर के लिए रवाना हुई टीम की तस्वीरें मुंबई इंडियंस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई है और वीडियो में खिलाड़ियों को जामनगर पहुंचने के बाद आराम करते हुए देखा जा सकता है. बता दें की मुंबई का अगला गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अहमदाबाद में है.

Team bonding time! 💙

Catch today's #MIDaily as the boys make their way to Jamnagar ➡️ https://t.co/1d74pv1Qyg#MumbaiIndians #PlayLikeMumbai pic.twitter.com/7H0pZZZ95k

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 25, 2025