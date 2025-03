संजीव गोयनका ने लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान केएल राहुल और अथिया शेट्टी को उनकी बेटी के जन्म पर बधाई दी. 24 मार्च को केएल राहुल और अथिया शेट्टी ने घोषणा की कि वे एक बच्ची के माता-पिता बन गए हैं. इस बीच लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका. जिसके पहले तीन वर्षों तक केएल राहुल कप्तान थे. उन्होंने ने क्रिकेटर के एक्स पोस्ट पर जवाब दिया और कहा, "अद्भुत समाचार सुनकर बहुत खुशी हुई! केएल राहुल और अथिया शेट्टी को आपकी बेटी के जन्म पर बधाई आपके परिवार को प्यार, खुशी और अनगिनत यादगार पलों की शुभकामनाएं."

बता दें की पिछले साल के आईपीएल के दौरान, केएल राहुल के साथ संजीव गोयनका की एनिमेटेड चैट ने सुर्खियां बटोरी थी. इसके अलावा केएल राहुल 24 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में नहीं खेल पाए थे.

Delighted to hear the wonderful news! Congratulations to @klrahul and @theathiyashetty on the birth of your daughter. Wishing your family love, happiness, and countless cherished moments.— Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) March 24, 2025