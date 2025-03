NZ vs PAK 5th T20 2025 Toss Update: पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 5th T20I Match 2025 Toss Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांचवां टी20 मुकाबला आज यानी 26 मार्च को वेलिंगटन (Wellington) के बे ओवल (Sky Stadium) में खेला जा रना है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम में सुफियान मुकीम और मोहम्मद अली को मौका दिया गया है.जबकि शाहीन अफरीदी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), ओमैर यूसुफ, उस्मान खान, शादाब खान, अब्दुल समद, जहांदाद खान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (डब्ल्यू), माइकल ब्रेसवेल (सी), ईश सोढ़ी, जैकब डफी, बेन सीयर्स, विलियम ओ'रूर्के

With the ball first in the 5th and final match of the KFC T20I Series after a toss win for Michael Bracewell. Ben Sears will play in front of a home crowd as he comes in for Zak Foulkes. Follow play LIVE and free in NZ on TVNZ 1, TVNZ+ 📺 Sport Nation NZ and The ACC 📻 LIVE… pic.twitter.com/lp9M2qZMBt

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 26, 2025