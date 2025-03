21 मार्च शुक्रवार की सुबह महाराष्ट्र के जलगांव में पूर्व उपसरपंच और शिवसेना नेता युवराज सोपान कोली की तीन हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. हमलावरों ने उन पर चॉपर और चाकुओं से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया है. जलगांव के एसपी डॉ. महेश्वर रेड्डी ने कहा, "आज सुबह करीब 8 बजे नशीराबाद पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत कनसवाडे गांव के पास एक हत्या हुई. मृतक का नाम युवराज कोली था. उसकी हत्या 3 लोगों ने की और हमने उनकी पहचान भरत पाटिल, देवा पाटिल और परेश पाटिल के रूप में की है. 31 दिसंबर को उनका झगड़ा हुआ था और कल एक बार फिर उनका झगड़ा हुआ. आज सुबह उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्य दो को भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है." यह भी पढ़ें: Rajasthan Shocker: झालावाड़ में खौफनाक वारदात! पत्नी ने दांत से काटी पति की जीभ, फिर की खुदकुशी की कोशिश (Watch Video)

#WATCH | Maharashtra: On former Shiv Sena Deputy Sarpanch Yuvraj Koli's murder in Jalgaon, SP Dr. Maheswar Reddy says, "A murder occurred around 8 am today, under Nashirabad Police Station limits near Kanaswade village. The deceased was called Yuvraj Koli. He was murdered by 3… pic.twitter.com/3PGAp0GpbH

