IPL 2025: KKR vs RCB मैच में फैन ने मैदान में घुसकर किया सुरक्षा का उल्लंघन, सीधे जाकर विराट कोहली के छुए पैर

KKR vs RCB IPL 2025: आईपीएल 2025 में 22 मार्च को केकेआर बनाम आरसीबी मैच के दौरान ईडन गार्डन्स में एक प्रशंसक ने सुरक्षा को तोड़कर पिच विराट कोहली के पैर छुए. यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है की विराट कोहली हर उस जगह पर सबसे पसंदीदा क्रिकेटरों में से एक हैं जहां वे खेलते हैं. इस बीच कोलकाता और बेंगलुरु के बीच में एक प्रशंसक पिच पर दौड़कर आया और उनके पैरों में लेटकर स्टार क्रिकेटर के प्रति अपनी भावना व्यक्त की. हालांकि सुरक्षा अधिकारी जल्द ही बाहर निकले और फैन को मैदान से बाहर कर दिया. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए. जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे. जिसकी बदौलत आरसीबी ने केकेआर को सात विकेट से हराया.

*Fan Touching the feet of the Virat kohli. 👑 ♥️🫶*#KKRvsRCB #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/py4a9tn90g

