Bihar Firing: बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, सनकी युवक ने प्रेम, प्रसंग में पिता और पुत्री को मारी गोली, खुद की भी ली जान; VIDEO

Bihar Firing: बिहार के आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मंगलवार शाम एक सनकी युवक ने पहले दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर बाद में खुद को भी गोली मार ली। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. गोली चलने के बाद कुछ समय के लिए रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी रही.

पुलिस प्रथम दृष्टया इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग को कारण मानकर जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि आरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को फुट ओवर ब्रिज से अनिल कुमार अपनी बेटी आयुषी उर्फ जिया के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे थे। तभी एक युवक वहां पहुंचा और पिता-पुत्री को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है.

#WATCH | Arrah, Bihar: Three people shot dead at Ara Railway station.

ASP Parichay Kumar says, "On the overbridge between platforms 3 and 4 of Ara Railway Station, three people have died of gunshot wounds. According to the eyewitness, a man aged 23-24 years, shot at a girl aged… pic.twitter.com/w6brLZPAg7

