COVID-19 India Update: भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ी; सक्रिय मामले 4000 के करीब पहुंचे, इस साल अब तक कुल 32 मौतें

COVID-19 India Update: भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार, 2 जून सुबह 8:00 बजे तक देश में सक्रिय कोरोना मामले 3961 तक पहुंच गए हैं. इस साल कोविड-19 संक्रमण के कारण अब तक कुल 32 लोगों की मौत हो चुकी है.

पिछले दिन, यानी 1 जून को सक्रिय मामलों की संख्या 3783 थी, जो आज 3961 तक बढ़ गई है. यानी एक दिन में 178 नए मामले दर्ज किए गए हैं. यह भी पढ़े: COVID-19: मुंबई के धारावी में कई दिन बाद आज फिर से कोरोना का एक नया मामला आया समाने

At 08:00 hours, 2nd June, the number of active COVID-19 cases stands at 3961. The total number of deaths is 32: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/5EuEfWiKVS

— ANI (@ANI) June 2, 2025